شكرا لقرائتكم محمد صلاح يزين قاعة قرعة تصفيات مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت صورة النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن مجموعة صور لنجوم القارة التاريخية في قاعة قرعة تصفيات مونديال 2022.

واحتضنت مصر قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة.

وحسب اللائحة، تُسحب القرعة لـ40 منتخبا، مقسمين إلى 4 مستويات، في كل مستوى 10 فرق، لتشكيل 10 مجموعات، بعدها يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور الأخير لتقام مواجهة إقصائية ليتأهل الفائز منها إلى المونديال مباشرة، ويعد ذلك النظام هو ذاته الذي أقيم في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل.

تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم

تواجدت منتخبات السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية فى المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو برازافيل في المستوى الثاني.

وبالمستوى الثالث جاءت منتخبات مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو، وبالمستوى الرابع منتخبات مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.

وتعد هذه التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال بعد المقبل إلى 48 منتخبًا.

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مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

أرسل الكاف، إخطارًا للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

موعد مباراتي الدور النهائي من تصفيات افريقيا لكأس العالم

مباراتي الدور الإقصائي النهائي تقرر اقامتهما في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.