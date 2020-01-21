شكرا لقرائتكم الأهلي يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب 28 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي أن فريق الكرة سوف يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس الجاري، جاء ذلك خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكرة بالأهلى وطارق التائب خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقًا لارتباطات الفريق ومشاركته محليًا وإفريقيًا.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.