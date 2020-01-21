شكرا لقرائتكم بعد اصابته بشلل الرعاش.. تعرف على الرياضة التي يحبها يوسف فوزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف الفنان يوسف فوزي بحبه الشديد لعدد من الرياضات منها لعبة الملاكمة والسباحة مؤكدا أنه كان يتمنى تمثيل فيلم يجسد فيه شخصية البطل عبد اللطيف أبو هيف السباح المصري الذي عبر المانش في وقت سابق.

وقال الفنان المعتزل يوسف فوزي: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتي بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمري أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمري كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".