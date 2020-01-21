الإنتاج الحربي يتعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق

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جدة - عمرو شويل تعادل فريقا الإنتاج الحربي وطلائع الجيش بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم الثلاثاء علي ستاد جهاز الرياضة العسكري سجل هدف الإنتاج محمد رجب فيما سجل هدف الطلائع عمرو جمال

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاسماعيلي بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فيما قاد عبد الحميد بسيوني المدرب العام الطلائع فريقه في هذه الودية بعد اعتذار طارق يحيي عن الاستمرار في منصبه

واعتذر طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام بثلاثة أهداف دون رد علي ستاد جهاز الرياضة العسكري .

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج ، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع .

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندري 3-0 وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضاً أمام طنطا والانتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.

وكانت آخر مهمة تدريبية لطارق يحيى قبل تدريب الطلائع هي قيادة سموحة قبل أن يتولى مسؤولية تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع المدير الفني السابق ميتشو.

وسبق ليحيى تدريب الجيش بين يوليو 2015 ويوليو 2016، قبل أن يتولى مسؤولية الفريق مرة أخرى في عام 2017 وتعد هذه هى المرة الثالثة التى ظهر فيها طارق يحيى مديراً فنياً للطلائع .

صاحب الـ58 عاما لعب 59 مباراة مع طلائع الجيش فى الثلاث ولايات، فاز في 15 وتعادل في 20 لقاء وخسر في 24 مواجهة .

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.