شكرا لقرائتكم التونسي بلال السعيداني ينتقل إلى ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع اللاعب التونسي بلال السعيداني، بدون الإعلان عن قيمة ومدة الصفقة.

ونشر نادي ضمك تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر": التونسي بلال السعيداني ضمكاوي.

ويبلغ السعيداني 26 عاما ويلعب في مركز خط الوسط. وسبق أن لعب السعيداني لنادي البنزرتي التونسي، الذي قضى معه خمسة مواسم قبل أن ينتقل العام الماضي للسيلية القطري.

ويحتل ضمك المركز السادس عشر الأخير في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ثماني نقاط.