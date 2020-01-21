شكرا لقرائتكم مبابي يرغب في تحقيق ثلاث بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بأنه يحلم هذا العام بإحراز ثلاثية "دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا والألعاب الأولمبية" مع ناديه ومنتخب بلاده.

وجاء تصريح مبابي خلال افتتاح مؤسسته الخيرية التي تضم 98 طفلا تتراوح اعمارهم بين 9 و16 سنة ويأتون من أوساط اجتماعية مختلفة ليساعدهم على تحقيق أحلامهم.

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وفي سؤال عما هو حلمه لعام 2020 قال بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده :إحراز ثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا والألعاب الأولمبية. سيكون الأمر لا بأس به. يبدو هذا الأمر صعب المنال في الوقت الحالي لكني سأحاول جاهدا تحقيق هذا الحلم. سأشعر بفخر كبير إذا نجحت في المساهمة في إحراز أول لقب لباريسي سان جرمان في دوري أبطال أوروبا والاستمرار في مساعدة بلادي على مواصلة الانتصارات.

وعن إمكانية الدفاع عن ألوان منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو "23 يوليو إلى 8 أغسطس" قال مبابي :المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أمر لا أسيطر عليه. بطبيعة الحال أود الذهاب لكن إذا قرر النادي الذي ألعب له عدم السماح لي بالمشاركة فلن أذهب إلى المواجهة.

وسيشارك مبابي أيضا في كأس أوروبا المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 يونيو إلى 12 يوليو أي إنه لن يستطيع الخلود إلى الراحة بينها وبين الألعاب الأولمبية سوى لأيام قليلة جدا، كما أن مشاركته الأولمبية ستجعله يغيب عن الانضمام إلى صفوف سان جرمان الذي سيخوض أولى مبارياته في الدوري المحلي في الأول من أغسطس.