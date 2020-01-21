تفاصيل الحالة الصحية لمصطفي محمد لاعب الزمالك بعد تعرضه لحادث سير

تعرض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لحادث سير تسبب فى تلفيات فى سيارته قبل مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا، حيث نشر مصطفى محمد صورة للسيارة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى " واتساب " ووضح من الصورة أن سيارته تعرضت لصدمة من الخلف، ولكنه لم يتعرض لأى أذي.

مصطفى محمد كان يقوم بتوصيل والده ووالدته إلى مطار القاهرة للسفر لاداء مناسك العمرة، ولكنه فوجئ باصطدام " ترلة " فى سيارته من الخلف اثناء وقوفه فى احد الطرق المزدحمة، ولم يتعرض لأذى هو أو أى من أسرته.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى حيث قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائى الفريق لزيادة المستوى البدنى لهما، وأدى الثنائى تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات