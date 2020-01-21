مدرب الزمالك السابق: "كهربا كان يفتعل المشاكل على دكة الزمالك لكن مع الأهلي مش هيقدر"





قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للترسانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، مميزا من النواحي الفنية بعيدا عن الجانب السلوكية.

وقال صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس": كهربا لما كان بيقعد احتياطي في الزمالك كان بيبقى زعلان عكس ما بينزل مبسوط في المارد الأحمر".

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وأضاف المدير الفني للترسانة: "عندما توليت قيادة الزمالك أكثر من مرة، كان كهربا كان يفتعل الأزمات عند وجوده على دكة البدلاء أو إخراجه من المباريات".

ونجح كهربا في خطف أنظار كل عشاق وجماهير المارد الأحمر بتألقه أمام طنطا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري بتسجيله هدفين وصناعة هدف في نصف ساعة فقط بعدما حل بديلا في الشوط الثاني.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق فوز ثمين على حساب طنطا بخمسة أهداف مقابل لا شيء في بطولة الدوري، ليواصل تربعه على عرش جدول ترتيب المسابقة، في المباراة التي شهدت أول تجسيل لكهربا للأهداف بشباك الفريق الأحمر.