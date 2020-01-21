أودريوسولا قريب من الرحيل عن ريال مدريد

اسماء السيد - يملك ظهير أيمن ريال مدريد الاسباني ألفارو أودريوسولا، المرشح للانتقال الى بايرن ميونيخ الالماني، "خيار الرحيل" بحسب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيستعيد الاربعاء خدمات جناحه الويلزي غاريث بايل في مسابقة كأس الملك في كرة القدم.
ووصل أودريوسولا (24 عاما) إلى ريال في عام 2018 من ريال سوسييداد، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة زيدان، وخاض مباراته الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي خلال الخسارة أمام ريال مايوركا (صفر-1).
وقال "زيزو" في مؤتمر صحافي "يملك خيار الرحيل لكن الامر لم يصبح رسميا بعد، لذا سننتظر".
وأشارت تقارير صحافية الى اقتراب اودريوسولا من النادي البافاري، وبحال انتقاله سيتحوّل بطل العالم الفرنسي بنجامان بافار الى شغل مركز قلب الدفاع.
وسيكون بمقدور الفريق الملكي اشراك جناحه بايل وصانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، الغائبين بسبب الاصابة في الاونة الاخيرة، وذلك خلال مواجهة سلمنفة (درجة ثالثة) الاربعاء في دور الـ16 من مسابقة الكأس.
وأوضح زيدان دون تأكيد الدفع باللاعبين في تشكيلته الاساسية "واجها مشكلات بدنية، لكن نعم، سيتواجدان".
أما اللاعب الجديد، البرازيلي رينييه البالغ 18 عاما، فلن يشارك الان مع الفريق الاول بحسب زيدان "في المبدأ سيذهب الى كاستيا (الفريق الرديف)".
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