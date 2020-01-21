العراقي أبو الهيل مدربا للأنصار بدلا من محروس









اسماء السيد - أعلن نادي الأنصار اللبناني الاربعاء تعاقده مع المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل بدلاً من السوري نزار محروس، ليشرف عليه في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويستهل "الاخضر" مشواره السادس في البطولة القارية الرديفة في العاصمة الكويتية، بلقاء المتأهل من مواجهة نادي الكويت مع السالمية.

وكتب نادي العاصمة في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "تعاقدت إدارة نادي الأنصار مع المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل قادماً من الإخاء الأهلي عاليه وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة وتحديداً في كأس الاتحاد الآسيوي الذي ينطلق في العاشر من شباط (فبراير) المقبل".

أضاف "كانت إدارة نادي الأنصار قد وافقت على استقالة المدير الفني السابق نزار محروس ومساعده محمد سائد سويدان اللذين التقيا رئيس النادي نبيل بدر قبل مغادرتهما لبنان".

وتولى محروس الادارة الفنية في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلا انه لم يحقق المأمول منه إذ خسر الفريق نهائي كأس النخبة التنشيطية، ثم الكأس السوبر أمام العهد. افتتح الدوري بخسارة أمام الغريم التقليدي النجمة صفر-1، قبل ان تتوقف البطولة اثر المرحلة الثالثة، بسبب التظاهرات المطلبية التي عمت البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الاتحاد السوري قد شكل لجنة جديدة للمنتخبات برئاسة عبد القادر كردغلي ومن بين أعضائها المدرب نزار محروس.

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ويُعد ابو الهيل (44 عاما) من ابرز لاعبي التسعينيات ومطلع الألفية في الكرة العراقية، حيث بدأ مسيرته عام 1992 مع نادي الطلبة. احترف في لبنان مع الاخاء الأهلي عاليه ثم انتقل الى الشباب والشعب الإماراتيين، وخاض تجربة طويلة في الملاعب الايرانية حيث دافع عن ألوان استقلال أهواز وسباهان أصفهان وفولاذ خوزستان.

ومثل المنتخب العراقي في 66 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

ولا تعتبر مسيرة أبو الهيل التدريبية طويلة، فبدأها مع الطلبة (2013-2015)، قبل ان يعود للاخاء الأهلي عاليه مدربا منذ موسم 2016-2017، حيث قدم مستويات مقبولة.

ويطمح الأنصار الى المنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي والتي توج بلقبها العهد اللبناني في الموسم الماضي بعد فوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي في النهائي.

ويخوض الأنصار المسابقة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الفيصلي الأردني والوثبة السوي، فضلاً عن ممثل للكرة الكويتية.

وتأثرت تحضيرات الأنصار بعد تعليق البطولة المحلية، حيث استعاض بالمباريات الودية، ومن المتوقع ان ينخرط الفريق بمعسكر في العاصمة القطرية الدوحة قبل التوجه الى الكويت لخوض المباراة الأولى.