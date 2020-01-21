شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الهلال السعودي 28 مارس في اعتزال طارق التائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن فريق الكرة سوف يشارك فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل، جاء ذلك خلال الاتصالات التى جرت بين مدير الكرة بالأهلى وطارق التائب خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقًا لارتباطات الفريق ومشاركته محليًا وأفريقيًا.

ويلعب الأهلى أمام الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوساوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

وظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق فى النادى الأهلى مؤخراً لتوجيه الدعوة لمسئولى القلعة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لتوجيه دعوة رسمية للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، كما تحدث مع المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر حول هذه المباراة التى يتمنى أن تكون مهرجانا عربيا كبيرا بين كبيرى الكرة العربية الأهلى والهلال السعودى.

وأوضح طارق التائب أنه كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر عام 2001، وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا ولكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت.