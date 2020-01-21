شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: أطالب الأندية الغنية بمنح الفرصة للمدرب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عمر، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندري، الأندية الغنية صاحبت رؤوس الأموال، بمنح الفرصة للمدرب الوطنى بشكل أفضل من المدرب الأجنبى، من أجل خلق كوادر تدريبية فى الكرة المصرية، وأكد محمد عمر فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن المدرب المصرى يمتلك فكرا تدريبيا مميزا عن مدربين أجانب، مشيراً إلى أن رضا شحاتة مدرب عام الجونة يستحق أن يأخد فرصة قيادة الفريق فنياً عن الإسبانى بيدرو خاصة فى ظل تراجع النتائج مع المدرب الأجنبى.

وأضاف مدرب الاتحاد السابق، أن رضا شحاتة تمكن من تحقيق نتائج جيدة مع الجونة حين تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الصربى نبوشا وقبل التعاقد مع البرتغالى بيدرو .

ونجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد ماجد أونش فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

جاءت أحداث المباراة متباينة سيطر عليها لاعبو طنطا فى البداية حتى نجحوا فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمد ماجد اونش وسيطر لاعبو الجونة على مجريات المباراة بعدها تماما، وأضاع لاعبوه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وإسلام محارب بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتعديل النتيجة أكثر من مرة.

وفى الشوط الثانى واصل لاعبو الجونة سيطرتهم على مجريات المباراة واضاعوا العديد من الفرص السهلة وتألق على فرج حارس طنطا الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء ليحصل فريقه على أغلى ثلاث نقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية.