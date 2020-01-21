شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستخدم مادة كيماوية لتجهيز الملعب قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الشافعى مهندس صيانة ملعب الإسماعيلى أنه مع اشتداد موجة الصقيع وسقوط الأمطار تدخل نجيلة الملعب فى طور السكون ، مشيرا إلى أن درجة حراراتها تتراوح من 25 إلى 30 درجة مئوية.

ويستعد ملعب الإسماعيلى لاحتضان القمة العربية المصرية التى ستجمع الدراويش مع الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأتبع مهندس صيانة الملعب :”يتم وضع مشمع بأعلى كفاءة على أرض الملعب للحماية من البرودة وبهدف تدفئة الأرض للحفاظ على اللون الأخضر وكفاءة النجيلة”.

وواصل :”يتم استخدام مادة كيماوية من نوع nbk وعناصر آخرى مع راحة الملعب لمدة لاتقل عن أسبوع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول من أجل الحفاظ على جمال ورونق الملعب”.

واختتم حديثه :”ملعب الإسماعيلية احتضن من قبل مناسبات عربية وافريقية على أعلى مستوى حيث كان أخرها كأس الأمم الأفريقية المنقضية وسيظهر بشكل مشرف فى لقاء الأحد فى ظل الاهتمام الذى يوليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لكل ما يخص الفريق”.

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بعيدا عما سبق ، شدد الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر له مساء الأحد ، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال جوميز :”لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد، لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة”، وأوضح:”نثق فى قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة ، الجماهير ستمثل عامل اضافى لنا وننتظر دعمهم بفارغ الصبر”.

وبسؤاله عن مكاسب ودية بوروسيا :”لا يشغلنى النتيجة كل ما أهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين”.

واختتم حديثه :”الانتصار فى لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياح نسبى مقارنة بالمنافس الذى اراه قوى للغاية وليس ندا سهلا على الإطلاق”.