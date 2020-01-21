سوبر كورة يحاور أكبر محترف بالدورى المصرى بعمر 75 عاما: أتمنى أن يكسر صلاح رقمى

وقام نادي 6 أكتوبر اليوم بقيد عز الدين في القائمة الحالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في واحدة من مفاجآت الكرة المصرية، حيث يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبى الموسوعة.

اختص عز الدين بهادر "سوبر كورة" بأول حوار بعد أن تم قيده في سجلات اتحاد الكرة كأكبر لاعب، حيث أكد أن مدة عقده مع نادي 6 أكتوبر يمتد لمدة 6 أشهر فقط من أجل تحقيق حلم الدخول في موسوعة جينيس.

كما تحدث عز الدين بهادر عن العديد من الأسرار الخاصة بالنادي الذي ينتمي لتشجيعه، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين العاشق لهم

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