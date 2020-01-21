سوبر كورة يحاور أكبر محترف بالدورى المصرى بعمر 75 عاما: أتمنى أن يكسر صلاح رقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عز الدين بهادر نجم نادي 6 أكتوبر الذي تم قيده بقائمة الفريق في عمر 75 عاماً عن أنه لم يلعب كرة القدم على المستوى الاحترافي طوال عمره، إلا أنه شغوف باللعبة منذ أن كان طالباً بكلية الهندسة.
وقام نادي 6 أكتوبر اليوم بقيد عز الدين في القائمة الحالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في واحدة من مفاجآت الكرة المصرية، حيث يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبى الموسوعة.
اختص عز الدين بهادر "سوبر كورة" بأول حوار بعد أن تم قيده في سجلات اتحاد الكرة كأكبر لاعب، حيث أكد أن مدة عقده مع نادي 6 أكتوبر يمتد لمدة 6 أشهر فقط من أجل تحقيق حلم الدخول في موسوعة جينيس.
كما تحدث عز الدين بهادر عن العديد من الأسرار الخاصة بالنادي الذي ينتمي لتشجيعه، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين العاشق لهم
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جدير بالذكر ، ان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية ، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.
ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.
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