شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على سموحة بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره سموحة بنتيجة 104/62 فى منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دورى السوبر فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم.. ويأتى فوز الاتحاد على سموحة قبل ساعات من السفر إلى دبي للمشاركة بالبطولة الدولية و التى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بنادى شباب الأهلى بدبى. حيث تطير بعثة الفريق فجر اليوم للإمارات.

ووفقا للجدول يخوض الاتحاد منافسات البطولة فى ثانى الأيام -24 يناير- حيث يلتقى مع جمعية سلا المغربى، كما تقام فى نفس اليوم مواجهات بين نادى بيروت ورادس التونسى، ومايتى النلندى والاتحاد السورى، وهوبس اللبنانى مع الوثبة التونسى. فيما يخص اليوم الأول، وهو 23 يناير يلتقى منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا

المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى.

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وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.