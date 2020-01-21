شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب جدول المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور مواصلة تصدره لقمة المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية، محققا الفوز على بيلا بهدف مقابل لا شىء أحرزه الوافد الجديد وحيد محسن ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة للمسابقة، ليرتفع رصيد الفائز إلى 26 نقطة فى المركز الاول ، بينما تجمد رصيد أبناء كفر الشيخ عند 5 نقاط فى المركز الاخير للمجموعة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز المنصورة على الحمام بهدف مقابل لا شىء، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن، وفى لقاء قمة المجموعة حقق دمنهور فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وما زال متشبثا بأمل المنافسة على الصعود، بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع.

فى الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الإنتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر ، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع .