دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام المقاصة

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وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا.
خط الهجوم: دودو الجباس.
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.
وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية، بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.
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