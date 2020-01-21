بيكلي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام بيراميدز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوى بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يدخلها الفريقان فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع إنبى بنفس النتيجة.

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن.

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية.

الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية، بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.