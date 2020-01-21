شكرا لقرائتكم خبر عن "تريلا" وراء حادث سيارة مصطفى محمد لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم " الخليج 365 " تفاصيل الحادث الذى تعرض له مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى تسبب فى تلفيات فى سيارة مهاجم الزمالك وذلك قبل مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا، حيث نشر مصطفى محمد صورة للسيارة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى " واتساب " ووضح من الصورة أن سيارته تعرضت لصدمة من الخلف، ولكنه لم يتعرض لأى أذي.

مصطفى محمد كان يقوم بتوصيل والده ووالدته إلى مطار القاهرة للسفر لاداء مناسك العمرة، ولكنه فوجئ باصطدام " ترلة " فى سيارته من الخلف اثناء وقوفه فى احد الطرق المزدحمة، ولم يتعرض لأذى هو أو أى من أسرته.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى حيث قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائى الفريق لزيادة المستوى البدنى لهما، وأدى الثنائى تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

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بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولى رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذى قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقى ثنائى الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائى الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعى للفريق اليوم.

فيما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من سامى الشيشينى مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.