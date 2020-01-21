شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات خفيفة لـ باهر المحمدى وعودة أحمد أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول بالإسماعيلى خوض باهر المحمدى قائد الفريق تدريبات خفيفة فى ظل شعوره ببعض الإرهاق، ويستعد ملعب الإسماعيلى لاحتضان القمة العربية المصرية التى ستجمع الدراويش مع الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل، فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

هذا وقد اكتفى محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق فى متابعة المران من خارج الخطوط بعد تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.

وفى سياق متصل، شارك أحمد أيمن ظهير الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية بعد عودته من الإصابة التى لحقت به مؤخرا. وبسؤال الجهاز الطبى للفريق عن موقفه النهائى أجاب ناصر هريدى قائلا: "اللاعب بدأ فى التعافى من الإصابة لكنه موقفه النهائى لم يحسم بعد".

فيما يخضع الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى لبرنامج تدريبى مكثف، وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز.

وكان اللاعب يعانى من بعض الإرهاق والذى ترتب عليه جصوله على راحة قصيرة قبل العودة لتدريبات الفريق مجددا.

Advertisements

ويخوض اللاعب الدولى بجانب تدريباته ضمن صفوف الفريق، وأخرى منفردة من أجل وصوله لأعلى جاهزية فنية وبدنية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها الأحد المقبل فى تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية ، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.