شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفقد فرع الأقصر غدا.. ويفتح باب الاشتراكات السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتفقد غدا الأربعاء لجنة من النادي الأهلي، تضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق والاستثمار، وعددا من رموز النادي ومسئوليه منهم المهندس عدلي القيعي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادي، والإعلامي إبراهيم المنيسى، فرع النادي الجديد بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على آخر التطورات في الفرع الجديد، المزمع افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتتواجد لجنة رفيعة المستوى من مسئولى شركة استادات القابضة، المنفذة للمشروع، يترأسها محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لمصاحبة مسئولى الأهلي خلال الجولة التفقدية، والاطمئنان على سير الأعمال كما خطط لها من قبل.

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وتستمر الجولات التفقدية لفرع النادي الأهلي بالأقصر ثلاثة أيام، يتم بعدها رفع تقرير بمعرفة لجنة النادي إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لاتخاذ ما يراه مناسبا في تحديد موعد افتتاح الفرع، بعد الاتفاق على فتح باب العضويات للمرحلة الأولى، لراغبي الانضمام إليه.

وتم تحديد يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير 2020، لاستقبال طلبات العضويات في المرحلة الأولى بمكتب الاشتراكات بمكتبة الأقصر العامة، وسط توقعات بإقبال كثيف من المواطنين ومحبى النادى للحصول على عضوية الفرع الخامس لنادي القرن الأفريقى.

وأشاد مسئولو الأهلي بالتطور الكبير في حجم الأعمال وفقا للتقارير الواردة إليهم، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه شركة استادات القابضة، وقدرتها على تنفيذ وعودها السابقة والتي أعلنها رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، والتي جاءت وفق توقيع مذكرة التفاهم لعدد من المشاريع العملاقة ضمن وحدة الأهلي الاقتصادية.