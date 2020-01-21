شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدريب أكبر محترف بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو لتدريب عز الدين بهادر، أكبر محترف بالدورى المصرى، والذى تم قيده فى فريق 6 أكتوبر أحد أندية القسم الثالث، والذى يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبو الموسوعة.

وقيد اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم أكبر لاعب محترف فى العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

وحصل ”الخليج 365” على كارنيه أكبر محترف فى العالم الذى قيده الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

ومن ناحية أخرى، يناقش وفد اتحاد الكرة الذى يضم الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر، مع مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن تصميم قمصان المنتخبات الوطنية، التصميم الجديد لقميص المنتخب الأول، وكذلك قميص المنتخب الأولمبى الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

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ومن المقرر أن يخطر الوفد الثلاثى مسئولى الشركة بمواصفات قميص منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو وفقا للوائح البطولة، حيث تنص لوائح البطولة على منع وضع شعار أى اتحاد على قمصان المنتخبات المشاركة، وحال مخالفة ذلك توقع عقوبات على اتحاد الكرة.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الاهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام فى الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلى والزمالك.