بعد تحديد مجموعة مصر.. تعرف على مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أوقعت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار أنجولا والجابون وليبيا. وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى في نوفمبر 2021 من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال. مواعيد مرحلة المجموعات والمباراتين الفاصلتين: - 5 إلى 13 أكتوبر 2020 .. الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم - 9 إلى 17 نوفمبر2020 .. الجولة الثانية في تصفيات كأس العالم Advertisements - 22 إلى 30 مارس 2021.. الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم. - 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 .. الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم. - 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم. - 8 إلى 16 نوفمبر 2021 .. ذهاب وإياب (المرحلة النهائية) لتصفيات كأس العالم.

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