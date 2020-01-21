مصدر: الاتفاق السعودي أتم اتفاقه مع وليد أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
قال مصدر مقرب من لاعب الأهلي المغربي، وليد أزارو، إلى أنه أتم اتفاقه مع نادي الاتفاق السعودي للانضمام لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وسبق وأشارت تقارير سعودية، الى أن مغالاة اللاعب ووكيله في المطالب المادية، تسببت في تعثر انتقال أزارو للاتفاق السعودي.
المصدر ذاته أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن الاتفاق تم بين إدارة الأهلي والاتفاق السعودي؛ حيث يتم حاليًا مراجعة العقود قانونيًا قبل الإعلان عن الصفقة.
وأشار المصدر إلى أن فترة الإعارة ستكون بداية من يناير الجاري؛ حيث سيحصل اللاعب على مقابل مادي 500 ألف دولار.
يُذكر أن الأهلي سبق وتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع السنغالي بادجي ليضطر لاستبعاد أحد اللاعبين الأجانب من قائمته لضم اللاعب.
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