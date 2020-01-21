حمادة صدقي يتحدث عن أزمة الحالة النفسية للمنتخب قبل تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أمامه مهمة صعبة قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة bein sports،: إن الوقت لم يحالف حسام البدري لحل أزمة الحالة النفسية لمنتخب مصر عقب الخروج من أمم أفريقيا 2019.
وأضاف، أن خروج منتخب مصر من دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة تسبب في أزمة لمنتخب مصر وسيعاني المدرب البدري لتحاوزها.
وأوضح، أن حسان البدري يجب عليه العمل جاهدا قبل انطلاق مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وتُجرى اليوم، الثلاثاء، قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تستضيف القاهرة القرعة في السابعة مساءً.
ويقام نظام تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر من خلال 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة، ثم يخوض المتصدرون الـ10 مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والعودة، لتتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى المونديال.
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