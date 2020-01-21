وائل جمعة مهاجما اتحاد الكرة: أضاع هوية المنتخب.. وصلاح بمفرده لن يفعل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شن وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما على أعضاء اتحاد الكرة المصري، وحملهم مسؤولية عدم وجود هوية لمنتخب مصر رغم التأهل لكأس العالم الأخير بروسيا.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة bein sports،:" اتحاد الكرة اساء للكرة المصرية وأضاع هوية المنتخب المصري، كما أنه لم يقف خلف صلاح في العديد من الأزمات".

وأضاف:" المنتخب والجيل الحالي به بعض العناصر والأماكن الشاغرة فليس لديه مهاجم أو ظهير أيمن وأيسر وصانع لعب على مستوى قوي".

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واوضح، أن دور اتحاد الكرة المصري هو توفير مسابقات تهدف لطخ أسماء وعناصر قوية للمنتخب في جميع المراكز، لافتا أن اتحاد الكرة فشل في عودة الجمهور للمدرجات.

وأتم جمعة تصريحات:" صلاح مش هيقدر يشيل المنتخب بمفرده حتى لو هو أفضل لاعب في العالم، فالمنتخب فقد هويته رغم الوصول لروسيا 2018".

وتُجرى اليوم، الثلاثاء، قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تستضيف القاهرة القرعة في السابعة مساءً.

ويقام نظام تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر من خلال 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة، ثم يخوض المتصدرون الـ10 مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والعودة، لتتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى المونديال.