محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
انتقد وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، النظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأهل لكأس العالم في قطر 2022.
وتُجرى اليوم، الثلاثاء، قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تستضيف القاهرة القرعة في السابعة مساءً.
ويقام نظام تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر من خلال 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة، ثم يخوض المتصدرون الـ10 مواجهة إقصائية بنظام الذهاب والعودة، لتتأهل الـ5 فرق الفائزة إلى المونديال.
وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة bein sports،:" النظام الحالي لتأهل الفرق فاشل، لأنه سيظلم منتخب اجتهد طوال التصفيات وخرج بسبب مباراة.
وأضاف:" أتمنى أن يعود الاتحاد الأفريقي لتطبيق نظام 2018 للتأهل لروسيا، والذي كان يختار متصدر كل مجموعة ليصعد بشكل مباشر إلى كأس العالم".
وأوضح، أن نظام التأهل في عام 2018 كان يمنح بطاقات التأهل للمنتخبات التي تستطيع تجميع أكبر عدد من النقاط.
وأتم جمعة تصريحاته:" نظام تأهل المنتخبات الأفريقية لكأس العالم 2022 فاشل، بسبب احتمالية أن يكون المنتخب المتأهل عن المجموعة خارج حالته في مباراة التأهل الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة عن نظام التأهل لكأس العالم 2022: فاشل.. وأتمنى عودة تجربة 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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