قرعة تصفيات كأس العالم.. مجموعة متوازنة لمصر في الطريق لقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" التي سحبت في القاهرة مساء اليوم الثلاثاء عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبات الجابون، ليبيا وأنجولا.

وسيتأهل المتصدر من العشر مجموعات إلى الدور الختامي من التصفيات، وسيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الفيفا الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.

ويسعى رجال المدير الفني حسام البدري إلى تحقيق الحلم والتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.

وكان منتخب مصر شارك في مونديال روسيا 2018 بعد غياب استمر 28 عاما عن المشاركة في نهائيات كأس العالم، إلا أن الفريق لم يحصد أي نقطة بعد الخسارة في جميع المباريات أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كاب فيردي - أفريقيا الوسطى - ليبيريا.

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المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا.

المجموعة السادسة: مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا.

المجموعة السابعة: غانا - جنوب أفريقيا - زيمبابوي - أثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونجو - ناميبيا - توجو.

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان.

المجموعة العاشرة: الكونجو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا.