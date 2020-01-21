محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
كشف مصدر في النادي الأهلي أن الأنجولي جيرالدو، أخطر إدارة القلعة الحمراء برفضه فكرة الرحيل إلى الدوري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان الصفاقسي التونسي قد تقدم بعرض للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأنجولي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفاد مصدر بالأهلي من خلال تصريحات لـ" الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن جيرالدو أخطر إدارة النادي برفضه فكرة الرحيل إلى الدوري التونسي.
وكان معز المستير، رئيس فرع الكرة بالصفاقسي، قال من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن ناديه من المفترض أن يدفع للاعب نفس راتبه مع الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات توقفت في الوقت الحالي.
ويُسابق مسؤولو الأهلي الزمن من أجل البحث عن عرض لأحد أجانب الفريق وبالتحديد وليد أزارو وجيرالدو من أجل قيد المهاجم السنغالي أليو بادجي ليكون جاهزًا لخوض مباراة النجم الساحلي المقبلة بدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الأهلي يوضح لمصراوي موقف جيرالدو من الرحيل إلى الدوري التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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