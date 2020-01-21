استعدادا لدخول موسوعة جينس.. اتحاد الكرة يُعلن قيد أكبر محترف في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لعز الدين بهادر صاحب الـ 75 عام الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وجاءت تلك الخطوة من بهادر، في إطار استعداده لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

ومن جانبه، استقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، اللاعب عز الدين بهادر في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.