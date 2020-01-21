زيدان: مبابي قدوة للاعبين

رد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على تصريحات كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغزل الأخير في المدرب الفرنسي، مؤكدًا أنه قدوته عندما كان مبابي صغيرًا.
وقال زيدان ردًا على سؤال أحدى الصحفيين:" مبابي قال عني أنني قدوته في الصغر؟ وهو الأن أصبح هو قدوة نحنمثالان لأولئك الذين يرغبون بلعب كرة القدم".
وتابع: "لقد كنت مثالا لأن بعض الأشخاص أعجبوا بأسلوبي كلاعب".
وكان مبابي صرح في وقت سابق إلى أن زيدان كان قدوته عندما كان صغيرًا ومن أشد معجبينه.
ويتبادل الفرنسيان التغازل فيما بينهما، وسط التقارير التيتشير إلى أن زيدان يرغب بضم كيليان مبابي ضمن صفوف ريال مدريد، مؤكدًا المدرب الفرنسي في وقتًا سابق أن مبابي أكد له في وقت ماض أنه يحلم باللعب ضمن صفوف الفريق الملكي، وهى التصريحات التي أغضبت مسؤولي النادي الباريسي، حيث وصفها ليناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أنها تصريحات ليست في محلها، وأن مبابي ليس لاعبًا ضمن بريال مدريد ليتحدث عنه زيدان.
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