الإسماعيلي يجهز همام طارق لمواجهة الاتحاد السكندري

يخضع الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى لبرنامج تدريبى مكثف وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز.
وكان اللاعب يعانى من بعض الارهاق والذى ترتب عليه جصوله على راحة قصيرة قبل العودة لتدريبات الفريق مجددا.
ويستضيف الإسماعيلى شقيقه الاتحاد الأحد القادمعلى ملعب الأول فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 للبطولة العربية.
ويخوض اللاعب الدولى بجانب تدريباته ضمن صفوف الفريق ،وآخرى منفردة من أجل وصوله لأعلى جاهزية فنية وبدنية.
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