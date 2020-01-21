تدريبات خفيفة باهر المحمدي في مران الإسماعيلي اليوم

شهد مران الفريق الأول بالإسماعيلى خوض باهر المحمدى قائد الفريق تدريبات خفيفة فى ظل شعوره ببعض الارهاق. ويستعد ملعب الإسماعيلى لاحتضان القمة العربية المصرية التى ستجمع الدراويش مع الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”. دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”. هذا وقد اكتفى محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق فى متابعة المران من خارج الخطوط بعد تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة. المباراة بسبب الإصابة. فى سياق متصل ، شارك أحمد أيمن ظهير الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية بعد عودته من الإصابة التى لحقت به مؤخرا”. وبسؤال الجهاز الطبى للفريق عن موقفه النهائى فقد أجاب ناصر هريدى قائلا :” اللاعب بدأ فى التعافى من الإصابة لكنه موقفه النهائى لم يحسم بعد”.

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