بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة اليوم 21/1/2020 الدوري المصري

يُتابع معكم الان موقع الوفد الرياضية بث مباشر مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بث مباشر اليوم ، تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة علي ملعب"إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعي بيراميدز الي خطف ثلاث نقاط من

الاخر والدخول الي المربع بينما يحاول مصر المقاصة الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في بطولة الدوري الممتاز. موعد مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة قبل انطلاق مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصه يحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة في المركز الثالث عشر برصيد 121 نقطة. موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصه تعد اللقاء رقم 13 فى مسيرة الفريقين بالدوري المصري المتاز حتى الآن، وحقق بيراميدز الفوز في 5 مباريات و تعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات، بينما فاز مصر المقاصة في مبارتان فقط وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 6 لقاءت.