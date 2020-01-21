مهندس صيانة ملعب الإسماعيلية: نتعامل بأعلى كفاءة مع التغيرات المناخية

قال محمد الشافعى مهندس صيانة ملعب الإسماعيلى أنه مع اشتداد موجة الصقيع وسقوط الأمطار تدخل نجيلة الملعب فى طور السكون ، مشيرا إلى أن درجة حراراتها تتراوح من 25 إلى 30 درجة مئوية.

ويستعد ملعب الإسماعيلى لاحتضان القمة العربية المصرية التى ستجمع الدراويش مع الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأتبع مهندس صيانة الملعب :”يتم وضع مشمع بأعلى كفاءة على أرض الملعب للحماية من البرودة وبهدف تدفئة الأرض للحفاظ على اللون الأخضر وكفاءة النجيلة”.

وواصل :”يتم استخدام مادة كيماوية من نوع nbk وعناصر آخرى مع راحة الملعب لمدة

لاتقل عن أسبوع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول من أجل الحفاظ على جمال ورونق الملعب”.

واختتم حديثه :”ملعب الإسماعيلية احتضن من قبل مناسبات عربية وافريقية على أعلى مستوى حيث كان أخرها كأس الأمم الأفريقية المنقضية وسيظهر بشكل مشرف فى لقاء الأحد فى ظل الاهتمام الذى يوليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لكل ما يخص الفريق”.قال محمد الشافعى مهندس صيانة ملعب الإسماعيلى أنه مع اشتداد موجة الصقيع وسقوط الأمطار تدخل نجيلة الملعب فى طور السكون ، مشيرا إلى أن درجة حراراتها تتراوح من 25 إلى 30 درجة مئوية.

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ويستعد ملعب الإسماعيلى لاحتضان القمة العربية المصرية التى ستجمع الدراويش مع الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأتبع مهندس صيانة الملعب :”يتم وضع مشمع بأعلى كفاءة على أرض الملعب للحماية من البرودة وبهدف تدفئة الأرض للحفاظ على اللون الأخضر وكفاءة النجيلة”.

وواصل :”يتم استخدام مادة كيماوية من نوع nbk وعناصر آخرى مع راحة الملعب لمدة

لاتقل عن أسبوع وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول من أجل الحفاظ على جمال ورونق الملعب”.

واختتم حديثه :”ملعب الإسماعيلية احتضن من قبل مناسبات عربية وافريقية على أعلى مستوى حيث كان أخرها كأس الأمم الأفريقية المنقضية وسيظهر بشكل مشرف فى لقاء الأحد فى ظل الاهتمام الذى يوليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لكل ما يخص الفريق”.