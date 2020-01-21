الجزائري بن طالب ينتقل من شالكه عائدًا إلى الدوري الإنجليزي

قرر نادي شالكه الألماني إعارة لاعبه الجزائري نبيل بن طالب إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينتقل بن طالب، الغائب منذ شهور عن الملاعب، إلى نيوكاسل لمدة ستة أشهر مبدئيًا.

كان بن طالب انتقل في 2016 من توتنهام الإنجليزي إلى شالكه مقابل 20 مليون يورو، وقد تعرض للإيقاف عدة مرات كما تم إلحاقه بالفريق الإحتياطي، ولم يخض مباراة واحدة مع شالكه الموسم الحالي.

وفشل انتقال بن طالب إلى فيردر بريمن قبل بداية الموسم الحالي.

Advertisements

رسميًا | بعد نجاح تجربة نوير، بايرن ميونخ يضم حارس جديد من شالكه

مدرب بايرن ميونخ يحتفل بضم “نوبل” من شالكه، ويوجه رسالة إلى لوف

رسميًا | شالكه يرسل سكرزيبسكي إعارة إلى فورتونا دوسلدورف