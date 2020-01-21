النصر يتلقى عرض برازيلي من أجل جوليانو

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن إدارة نادى جريميو تسعى لضم جوليانو متوسط ميدان فريق النصر السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب “GaúchaZH “، فأن فرصة جريميو البرازيلى تبدو صعبة للغاية، فى التعاقد مع جوليانو، خلال الميركاتو الشتوى، خاصة أن اللاعب يعتبر من أهم الركائز الأساسية فى صفوف الفريق النصراوى.

وكانت تقارير أيضا، قد كشفت قبل أيام، أن النصر تلقى عرضا من فاسكو دي جاما لضم جوليانو صاحب الـ29 عامًا، لكن إدارة النصر أيضا رفضت.

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كما كشفت صحيفة “diariodorio” البرازيلية أن وكلاء اللاعب، كشفوا عن التزامه مع نادى النصر، واحترامه للتعاقد بين الطرفين، حيث لا يريد جوليانو الرحيل كما يتردد.

وأكدت الصحيفة، أن هناك شرطا جزائيا فى عقد جوليانو مع النصر قيمته 10 مليون يورو.

وانتقل جوليانو إلى النصر فى أغسطس 2018 قادما من فنربخشة التركي، حيث يقدم مستوى رائع مع النادى الملقب بـ”العالمى”.