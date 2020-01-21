بث مباشر | بي ان سبورت | نتيجة قرعة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ لقارة افريقيا

ينقل لكم الخليج 365 قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في هذا البث المباشر من عاصمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف “القاهرة”، حيث يقام الحفل في إحدى قاعات فندق ريتز كارلتون كورنيش النيل بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بالتوقيت المحلي
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ترتيب تصفيات مونديال قطر إلى ثلاث مراحل، تنتهي بتأهل خمسة منتخبات إلى البطولة المقرر إقامتها في شتاء عام 2022 لأول مرة في التاريخ بسبب صعوبة المناخ في فصل الصيف
ينقل البث مباشرة ومجانا على قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة للعالم العربي
بالتوفيق للمنتخبات العربية
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