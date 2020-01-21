لاعب كرة مصري يبلغ من العمر 75 عامًا يستعد لدخول موسوعة جينيس

يستعد المصري عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر 75 عامًا لدخول موسوعة “جينيس ريكورد” للأرقام القياسية بصفته أكبر مُحترف في العالم.
وأعلن الاتحاد المصري اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي عن قيد “أكبر لاعب محترف في العالم” خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إنضمامه لنادي 6 أكتوبر المنافس بدوري الدرجة الثالثة المصري.
ومن المقرر أن يتم قيد عز الدين في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.
وأستقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد اللاعب ومسئولي النادي في مكتبه لدى حضورهم لأستكمال إجراءات التسجيل اليوم الثلاثاء.
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