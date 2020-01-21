أودريوزولا على أعتاب الانتقال من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ

يملك ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني ألفارو أودريوسولا، المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، “خيار الرحيل” بحسب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيستعيد الأربعاء خدمات جناحه الويلزي غاريث بيل في مسابقة كأس الملك.

ووصل أودريوسولا (24 عامًا) إلى ريال في عام 2018 من ريال سوسيداد، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة زيدان، وخاض مباراته الأخيرة في أكتوبر الماضي خلال الخسارة أمام ريال مايوركا (صفر-1).

وقال “زيزو” في مؤتمر صحافي “يملك خيار الرحيل لكن الأمر لم يصبح رسميًا بعد، لذا سننتظر”.

وأشارت تقارير صحافية إلى أقتراب اودريوسولا من النادي البافاري، وبحال انتقاله سيتحوّل بطل العالم الفرنسي بنجامان بافار الى شغل مركز قلب الدفاع.

وسيكون بمقدور الفريق الملكي أشراك جناحه بايل وصانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، الغائبين بسبب الإصابة في الأونة الأخيرة، وذلك خلال مواجهة سلمنفة (درجة ثالثة) الاربعاء في دور الـ16 من مسابقة الكأس.

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وأوضح زيدان دون تأكيد الدفع باللاعبين في تشكيلته الأساسية “واجها مشكلات بدنية، لكن نعم، سيتواجدان”.

أما اللاعب الجديد، البرازيلي رينييه البالغ 18 عامًا، فلن يشارك الآن مع الفريق الأول بحسب زيدان “في المبدأ سيذهب الى كاستيا (الفريق الرديف)”.

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