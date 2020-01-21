بث مباشر | تشيلسي و آرسنال في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تشيلسي و آرسنال، مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2020، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، وتبث على قناة بي إن سبورتس القطرية “2” بتعليق “علي محمد علي”، ويديرها الحكم الإنجليزي “أتويل”.
يدخل آرسنال من دون قوته الضاربة بسبب غياب هدافه الأول “أوباميانج” بداعي الإيقاف، بالاضافة لمعاناته من عدة إصابات لعل أبرزها “تشامبيرز وكولسيناك ونيلسون وتيرني”.
ويغيب عن تشيلسي الثلاثي لوفتس تشيك وكريستان بوليسيتش وفان خينكل، بينما يوجد شكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب الإنجليزي الشاب “ريس جيمس” الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن.
ويسعى آرسنال لرد اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها على ملعب الإمارات أمام تشيلسي في نهاية العام الماضي، حيث كان المدرب الجديد “ميكيل آرتيتا” في مستهل مشواره مع الفريق الشمال لندني.
ويحتل مدفعجية آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، متخلفًا بعشر نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي.
تشيلسي 0-0 آرسنال
???? ملعب ستامفورد بريدج (لندن-إنجلترا)
???? الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 24
⏰ تنطلق بعد قليل (20:15 جرينيتش)
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا النقل الحي لقمة مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز بين تشيلسي وآرسنال على ملعب الأول في غرب لندن.
- سيكون معكم محمود ماهر في هذا النقل المباشر.
- قم بتحديث الصفحة كل 30 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.
- التشكيلة بعد قليل..
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