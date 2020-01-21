نتيجة مباراة نابولي ولاتسيو في كأس إيطاليا

يستقبل نادي نابولي على ملعبه السان باولو فريق لاتسيو، في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

وتعتبر المباراة قمة مرتقبة بين فريقين اعتادا تقديم كرة قدم ممتعة على مر السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توهج لاتسيو هذا الموسم.

ويحتل نسور العاصمة المركز الثالث في الدوري الإيطالي، برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس.

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أما نابولي فأحواله مع المدرب الجديد “جينارو جاتوزو” لا تسر عدو أو حبيب، حيث خسر الفريق خمسة لقاءات من آخر ست مباريات.

وستكون مباراة الكأس فرصة للبارتينوباي من أجل تدارك الموقف، ومواصلة المشوار في بطولة الكأس، في ظل فقدان الأمل في التأهل الأوروبي.

ويرغب نادي لاتسيو في الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب “كوبا إيطاليا”، ولاسيما في ظل خبرة المدرب “سيموني إنزاجي” في إدارة مباريات خروج المغلوب.

يذكر أن مباراة الذهاب هذا الموسم في الدوري بين الفريقين، كانت قد انتهت بتفوق لاتسيو على ملعب الأولمبيكو بهدف دون رد.