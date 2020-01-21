الميركاتو المغربي | الوداد يعوض ديسابر على إقالته المحبطة من بيراميدز

أعلن الوداد البيضاوي متصدر الدوري المغربي الثلاثاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش، فيما سيتولى الأرجنتيني ميغيل غاموندي الإشراف على الإدارة الرياضية للنادي.

وكان النادي المغربي أنفصل منتصف يناير الحالي عن مانولوفيتش بالتراضي بعد إشرافه لستة أشهر على تدريبه، معلنًا في نفس الوقت قدوم المدرب غاموندي الذي سيتولى مُهمة “مشرف عام”.

وسبق لديسابر (43 عامًا) تدريب الوداد البيضاوي بين 2016 و2017. كما سبق له أن أشرف على أندية أفريقية أخرى في مصر والجزائر وتونس، فضلاً عن تدريب المنتخب الأوغندي وقيادته في نهائيات كأس أفريقيا مصر 2019.

ويتصدر الوداد البيضاوي حاليًا ترتيب الدوري بعد 13 مرحلة بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان، إثر فوزه الإثنين على أولمبيك آسفي (2-1) في مباراة مؤجلة بملعب الأخير.

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كما يحتل الوداد البيضاوي المركز الثاني في المجموعة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بست نقاط بعد أربع جولات، متخلفًا عن ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر بأربع نقاط، ومتقدمًا بالفارق ذاته عن اتحاد الجزائر الجزائري الذي يستضيفه الجمعة في الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة.

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