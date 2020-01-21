الميركاتو الانجليزي | شيفيلد يونايتد يتعاقد مع جاك روبينسون

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أبرم صفقة التعاقد مع اللاعب جاك روبينسون لمدة عامين ونصف العام، قادمًا من نوتنجهام.

وقال كريس وايلدر المدير الفني للفريق إنه سعيد بالحصول أخيراً على خدمات اللاعب الذي يتابعه منذ أعوام.

وأبدى وايلدر سعادته بتدعيم خياراته في خط الدفاع وكذلك تعزيز المنافسة بين عناصره، من خلال ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

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ويحتل شيفيلد يونايتد حاليًا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة حصدها خلال 23 مباراة خاضها حتى الآن.

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