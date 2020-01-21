الميركاتو التونسي | الملعب يضم سامي هلال

أعلن نادي الملعب التونسي اليوم الثلاثاء رسميًا تعاقده مع سامي هلال، حارس المرمى السابق للترجي والملعب القابسي، لينضم إلى الفريق الأول لمدة موسمين ونصف الموسم.

وذكر نادي الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” :”رسمي: أمضى الحارس السابق للترجي الرياضي التونسي والملعب القابسي سامي هلال لفائدة الملعب التونسي لمدة موسمين ونصف.”

ويشكل الملعب التونسي رابع فريق ينضم إليه هلال 31/ عامًا/ على المستوى المحلي، بعد الترجي ونجم بني خلاد والملعب القابسي.

Advertisements

وذكرت تقارير إخبارية تونسية أن الملعب التونسي تعاقد مع هلال ضمن إحتياطاته للرحيل المُحتمل لحارس المرمى الأساسي علي الجمل، حيث يتردد أن النجم الساحلي يدرس التعاقد معه.

رسميًا | سيركل بروج يضم مهاجم الملعب التونسي

الملعب التونسي يُعطل قطار الترجي ويخفف الضغط على الصفاقسي