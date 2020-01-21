بيل يرفض مانشستر يونايتد وتوتنهام

وجه الدولي الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، ضربة قاسية للراغبين في ضمه، بعد أن أبلغ إدارة ناديه برغبته في البقاء حتى نهاية عقده في صيف 2022.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن علاقة بيل (30 عامًا) بمدربه زين الدين زيدان، بدأت تأخذ مسارًا جيدًا، بعد أن اتجه الفرنسي للتخلص منه قبل بداية الموسم.



وأشارت الصحيفة إلى مانشستر يونايتد كان يرغب في اللجوء لخيار استعارة بيل من ريال مدريد، في يناير/ كانون الثاني الجاري، في ظل إصابة ماركوس راشفورد، إلا أن الويلزي لا ينوي الرحيل عن ناديه.



فيما أكدت تقارير أخرى أن توتنهام يريد استعادة لاعبه السابق، بعد إصابة هاري كين.



وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير على قناة (ميجا تي في) أن رئيس توتنهام، دانييل ليفي، التقى في مدريد بنظيره في الريال، فلورنتينو بيريز، لبحث إمكانية الحصول على خدمات بيل، البالغ من العمر 30 عاما.



وأوضح المصدر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها السبيرز ضم بيل، الذي تألق في صفوفه لستة أعوام بين 2007 و2013.



وأضاف أن مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، حاول أيضا ضم الجناح الدولي الويلزي حينما كان مدربا في صفوف مانشستر يونايتد.



وغاب بيل عن آخر 3 مباريات للريال أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر، بالإضافة لمباراة إشبيلية في الليجا.



وشارك بيل في 14 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل هدفين، وصنع مثلهما.



المصدر: موقع كورة