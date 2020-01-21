رياضة | فرمان جديد من كارتيرون بشأن شيكابالا

وركز المدرب في التدريبات الأخيرة على تثبيت شيكا في مركز الجناح الأيمن على أن يشارك المغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيسر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفهد الأسمر والذي قدم مستوى رائع ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا

