رياضة | ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة ضد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة ضد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل. ويحل مصر المقاصة ضيفًا على بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : محمود حمدي Advertisements خط الدفاع : عصام صبحي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن خط الوسط : صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي خط الهجوم : عمرو مرعي. أما البدلاء :-

محمد كوكو - محمد دبش - حسني فتحي - مصطفى شبيطة - إيدو موسيس - صلاح أمين - محمد إبراهيم.

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