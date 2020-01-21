رياضة | التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره نادي مصر المقاصة في مباراة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور

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خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي.