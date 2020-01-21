رياضة | خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحل أزمة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في الساعات الماضية بعد تدهورت علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة طنطا بالدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من المهاجم المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، قبل خروجه للإعارة سواء لفريق الاتفاق أو الفتح السعوديين في يناير الجاري.

ووافق المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على الرحيل عن النادي الأحمر في يناير الجاري، بعد تدخل رئيس النادي محمود الخطيب في الساعات الماضية.

وتلقى وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في الأيام الماضية عرضين من الاتفاق السعودي مقابل 750 ألف دولار لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، وعرض من الفتح السعودي على سبيل الإعارة أيضاً مقابل 500 ألف دولار.